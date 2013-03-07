新兴汇市:资金流入推高泰铢,本地企业美元买需压低印尼卢比

香港个股：汇丰控股午盘初段逆市小涨，10亿美元回购计划已经完成97%
路透香港4月11日 - 欧洲最大银行--汇丰控股周二香港午盘初段逆市小幅上涨，其总值10亿美元股份回购计划已经完成97%。
亚洲 当日 今年以来 2012年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 93.90 94.08 +0.19 -7.57 86.79 坡元 1.2468 1.2486 +0.14 -2.00 1.2219 台币 29.695 29.670 -0.08 -1.88 29.136 韩元 1086.54 1082.60 -0.36 -1.47 1070.60 泰铢 29.71 29.75 +0.13 +3.03 30.61 菲律宾披索 40.73 40.69 -0.09 +0.80 41.05 印尼卢比 9690.00 9685.00 -0.05 -0.62 9630.00 印度卢比 54.54 54.72 +0.33 +0.83 54.99 马币 3.1070 3.1050 -0.06 -1.58 3.0580 人民币 6.2200 6.2181 -0.03 +0.17 6.2303 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 隋芬/李婷仪/许娜; 审校 艾茂林/丁琦)
路透香港4月11日 - 欧洲最大银行--汇丰控股周二香港午盘初段逆市小幅上涨，其总值10亿美元股份回购计划已经完成97%。
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。