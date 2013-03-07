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亚洲 | 2013年 3月 7日 星期四 16:57 BJT

新兴汇市:资金流入推高泰铢,本地企业美元买需压低印尼卢比

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 日圆                       93.90      94.08      +0.19      -7.57      86.79
 坡元                      1.2468     1.2486      +0.14      -2.00     1.2219
 台币                      29.695     29.670      -0.08      -1.88     29.136
 韩元                     1086.54    1082.60      -0.36      -1.47    1070.60
 泰铢                       29.71      29.75      +0.13      +3.03      30.61
 菲律宾披索                 40.73      40.69      -0.09      +0.80      41.05
 印尼卢比                 9690.00    9685.00      -0.05      -0.62    9630.00
 印度卢比                   54.54      54.72      +0.33      +0.83      54.99
 马币                      3.1070     3.1050      -0.06      -1.58     3.0580
 人民币                    6.2200     6.2181      -0.03      +0.17     6.2303
 (完)
          
          
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 (编译 隋芬/李婷仪/许娜; 审校 艾茂林/丁琦)
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