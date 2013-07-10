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亚洲 | 2013年 7月 10日 星期三 15:58 BJT

新兴汇市：空头回补支撑亚币表现，中国贸易数据未构成拖累

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 日圆                       100.46     101.14      +0.68     -13.61      86.79
 坡元                       1.2754     1.2777      +0.18      -4.19     1.2219
 台币                       30.042     30.120      +0.26      -3.02     29.136
 韩元                      1135.67    1141.70      +0.53      -5.73    1070.60
 泰铢                        31.25      31.29      +0.13      -2.05      30.61
 菲律宾披索                  43.40      43.49      +0.22      -5.40      41.05
 印尼卢比                  9965.00    9955.00      -0.10      -3.36    9630.00
 印度卢比                    60.15      60.14      -0.01      -8.57      54.99
 马币                       3.1800     3.1880      +0.25      -3.84     3.0580
 人民币                     6.1356     6.1295      -0.10      +1.54     6.2303
 (完)
          
          
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 (编译 许娜; 审校 张涛)

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