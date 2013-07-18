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货币新闻 | 2013年 7月 18日 星期四 17:08 BJT

路透调查：印尼卢比空头仓位处在五年高位，印度卢比空头仓位上升

路透新加坡7月18日 - 周四一份路透调查显示：

* 印尼卢比空头仓位处在2008年11月以来最高水平

* 印度卢比空头仓位上升，尽管印度央行与政府采取措施拉抬卢比

* 韩元人气转为看多，为5月初以来首见

* 人民币多头仓位较两周前接近翻倍

欲浏览详细内容，请参见稍晚将发出的更新版。(完) (编译 石冠兰 审校 艾茂林)
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