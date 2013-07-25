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亚洲 | 2013年 7月 25日 星期四 14:12 BJT

新兴汇市：亚洲货币走软，因经济数据等重燃美联储缩减货币刺激的预期

马币(林吉特) 和菲律宾披索 均因美元空头回补而下跌。

“市场的波动，尤其美债收益率(殖利率)上行，将压低亚洲货币，”Scotiabank的资深货币策略分析师Sacha Tihanyi在客户报告中称。

美国10年期公债收益率周四在亚洲盘进一步上涨。公债价格周三在纽约盘下跌，因美国6月新屋销售触及五年高位。

美国经济前景向好，而中国则被经济放缓的阴云笼罩。中国是其他亚洲新兴国家出口商品的主要客户。

交易商和分析师称，如果美联储真的削减每月850亿美元的购债规模，那么流入亚洲新兴市场的资金预料也会减少。

美联储主席贝南克本月稍早承诺将在可预见的将来保持宽松政策，这有助于缓解新兴亚洲货币的部分压力。(完)

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