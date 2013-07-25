新兴汇市：亚洲货币走软，因经济数据等重燃美联储缩减货币刺激的预期

标题新闻：英美资源集团称将以1.66亿美元，把南非的动力煤业务出售给Seriti Resources
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马币(林吉特) 和菲律宾披索 均因美元空头回补而下跌。
“市场的波动，尤其美债收益率(殖利率)上行，将压低亚洲货币，”Scotiabank的资深货币策略分析师Sacha Tihanyi在客户报告中称。
美国10年期公债收益率周四在亚洲盘进一步上涨。公债价格周三在纽约盘下跌，因美国6月新屋销售触及五年高位。
美国经济前景向好，而中国则被经济放缓的阴云笼罩。中国是其他亚洲新兴国家出口商品的主要客户。
交易商和分析师称，如果美联储真的削减每月850亿美元的购债规模，那么流入亚洲新兴市场的资金预料也会减少。
美联储主席贝南克本月稍早承诺将在可预见的将来保持宽松政策，这有助于缓解新兴亚洲货币的部分压力。(完)
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* 人民币收跌至三周新低 * 中间价跌幅相对有限，预期仍有部分过滤 * 整数关附近有大行维稳，部分头寸也获利了结 * 短期汇价缺乏爆发点，区间波动仍是大概率 (新增评论和收盘报价) 路透北京/上海4月10日 - 人民币兑美元即期周一收跌至三周新低，中间价 亦下探近三周低点。交易员称，上日美指大幅反弹，但中间价跌幅相对有限，预期仍有部分 过滤；人民币汇率CFETS指数连续反弹，部分吸收强势美元的影响，市场预期短期仍延续区 间波动，料不会轻易跌破6.92元。 他们并指出，美元强势也小幅提振客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性，当然部分 头寸也预期日内汇价续跌空间有限，选择在6.91元附近结汇获利了结，均限制汇价跌幅，料 短期汇价仍延续区间波动；离岸CNH则连续下行，两地价差倒挂状况消失。 “习特会对汇市的影响不如非农和美联储缩表等来的直接，当然我也不认为美指会趋势 性上涨，美指也好，人民币也好，都缺乏一个爆发点。”一外资行交易员表示。 一中资行交易员称，习特会既然能碰面，人民币应该就不会被列入
路透东京4月10日 - 日本央行名古屋分行经理内田真一周一表示，美国总统特朗普贸易政策的不确定性，尚未导致日本企业延缓资本支出计划。