新兴汇市：亚币因中国数据和美联储温和立场上涨；印尼卢比创四年低点

**马币(林吉特)**

马币上扬，因马来西亚总理纳吉布在记者会上称，政府将致力于改善国家财政，并将在10月的下次年度预算演说中公布措施。

投资者进行空头回补，此前中国公布的官方制造业PMI好于预期，美联储公布了立场温和的政策声明，交易商称债券收益率(殖利率)也下降。

马来西亚一家银行的资深交易员预计马币兑美元会进一步反弹。“马币将涨至3.22，”该交易员称。“市场仍有些看多(美元)，令人不安，”他表示。

**印尼卢比**

印尼卢比兑美元走低0.1%，报10,285，为2009年6月以来最低。

政府数据显示，印尼7月消费者物价指数(CPI)较上年同期上涨8.61%，增幅为4年半以来最快，远高于7.99%的预估值。

6月贸易逆差也扩大至8.5亿美元，出口下降4.54%。

谈及这些经济数据，雅加达的一名外汇交易员表示：“我仍看多美元/卢比。”他预计卢比到8月底时将走软至10,400。

他并称央行可能上调隔夜存款利率(FASBI)，以支撑卢比汇价。

印尼下周适逢公共假期及开斋节，印尼金融市场将休市。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价