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亚洲 | 2013年 8月 8日 星期四 14:06 BJT

新兴汇市：韩元和泰铢引领亚币走升，中国乐观贸易数据提供助力

中国海关周四公布，7月出口同比增长5.1%，进口增长10.9%，路透调查预估分别为增长3%和2.1%。

中国是韩国、台湾和泰国等许多亚洲经济体的最大海外市场。

“亚洲货币有进一步上涨空间，因中国数据缓解了投资者的担忧。不过还有美联储缩减购债的问题，但这似乎大多数已被市场消化，”三星期货的研究主管Jeong My-young表示。

“由于美国数据强劲，风险资产的下行风险也得到缓解。但美国股票看起来超买。这可能打击亚股，并限制该地区货币上涨，”她并称。

多数新兴亚币今年迄今都贬值，因市场担忧在中国经济放缓之际美联储可能缩减购债计划。

泰铢上涨，泰国股市和债市也走升，此前主要反对党周三的抗议活动基本和平。

“由于抗议活动没有暴力冲突，投资者在昨日稍晚卖出美元/泰铢，”一家泰国银行交易员表示。

该交易员并称，由于美元全面疲软，泰铢可能进一步上涨。(完)

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