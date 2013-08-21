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亚洲 | 2013年 8月 21日 星期三 17:50 BJT

新兴汇市：印度卢比触及纪录新低，印尼卢比刷新四年低位

亚洲      当日    今年以来   2012年
                       最新报价  上日尾盘   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                   
 日圆                     97.48     97.26     -0.23    -10.97     86.79
 坡元                    1.2776    1.2735     -0.32     -4.36    1.2219
 台币                    30.092    30.092     -0.00     -3.18    29.136
 韩元                   1118.73   1120.80     +0.19     -4.30   1070.60
 泰铢                     31.81     31.64     -0.53     -3.77     30.61
 菲律宾披索               43.75     43.64     -0.25     -6.17     41.05
 印尼卢比              10755.00  10680.00     -0.70    -10.46   9630.00
 印度卢比                 64.44     63.25     -1.85    -14.66     54.99
 马币                    3.2940    3.2880     -0.18     -7.16    3.0580
 人民币                  6.1229    6.1246     +0.03     +1.75    6.2303
 (完)
    
      
              
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 (编译 李春喜 审校 沈以文)

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