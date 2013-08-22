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亚洲 | 2013年 8月 22日 星期四 16:27 BJT

新兴汇市：美联储会议记录打压新兴亚币，印度卢比跌至纪录低位

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 日圆                          98.41        97.69        -0.73      -11.81       86.79
 坡元                         1.2830       1.2838        +0.06       -4.76      1.2219
 台币                         30.127       30.092        -0.12       -3.29      29.136
 韩元                        1122.02      1117.40        -0.41       -4.58     1070.60
 泰铢                          32.02        31.83        -0.59       -4.40       30.61
 菲律宾披索                    44.11        43.64        -1.05       -6.93       41.05
 印尼卢比                   10790.00     10755.00        -0.32      -10.75     9630.00
 印度卢比                      65.05        64.11        -1.45      -15.47       54.99
 马币                         3.3080       3.2945        -0.41       -7.56      3.0580
 人民币                       6.1209       6.1234        +0.04       +1.79      6.2303
    (完)    
    
      
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 (编译 杜明霞；审校 石冠兰)

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