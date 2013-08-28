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亚洲 | 2013年 8月 28日 星期三 16:52 BJT

新兴汇市：印度卢比触及纪录低位，叙利亚局势引发的忧虑打压新兴亚币

亚洲       当日     今年以来    2012年
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 日圆                        97.51      97.05      -0.47     -10.99      86.79
 坡元                       1.2814     1.2820      +0.05      -4.64     1.2219
 台币                       30.050     30.060      +0.03      -3.04     29.136
 韩元                      1115.55    1116.30      +0.07      -4.03    1070.60
 泰铢                        32.24      32.17      -0.22      -5.06      30.61
 菲律宾披索                  44.73      44.50      -0.51      -8.23      41.05
 印尼卢比                 10930.00   10900.00      -0.27     -11.89    9630.00
 印度卢比                    67.97      66.24      -2.55     -19.10      54.99
 马币                       3.3340     3.3285      -0.16      -8.28     3.0580
 人民币                     6.1197     6.1217      +0.03      +1.81     6.2303
    (完)    
    
          
      
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 (编译 杜明霞；审校 石冠兰)
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