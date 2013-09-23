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亚洲 | 2013年 9月 23日 星期一 17:12 BJT

新兴汇市：印尼卢比领跌新兴亚币，中国制造业数字提振韩元与台币

亚洲      当日    今年以来   2012年
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 日圆                     98.96     99.31     +0.35    -12.30     86.79
 坡元                    1.2513    1.2523     +0.08     -2.35    1.2219
 台币                    29.629    29.752     +0.42     -1.66    29.136
 韩元                   1073.44   1084.10     +0.99     -0.26   1070.60
 泰铢                     31.18     30.95     -0.74     -1.83     30.61
 菲律宾披索               43.30     43.06     -0.54     -5.19     41.05
 印尼卢比              11430.00  11340.00     -0.79    -15.75   9630.00
 印度卢比                 62.62     62.23     -0.62    -12.18     54.99
 马币                    3.1990    3.1645     -1.08     -4.41    3.0580
 人民币                  6.1208    6.1212     +0.01     +1.79    6.2303
  (完)
    
      
          
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 (编译 李春喜 审校 隋芬)
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