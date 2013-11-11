新兴汇市：美就业数据打压新兴亚币，印度和印尼卢比领跌

标题新闻：卡塔尔未来三到五年将向英国投资50亿英镑--卡塔尔财长
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沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。