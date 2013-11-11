版本:
中国
亚洲 | 2013年 11月 11日 星期一 16:51 BJT

新兴汇市：美就业数据打压新兴亚币，印度和印尼卢比领跌

亚洲       当日     今年以来    2012年
                        最新报价   上日尾盘     涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                        
 日圆                       99.02      99.08      +0.06     -12.35      86.79
 坡元                      1.2485     1.2469      -0.13      -2.13     1.2219
 台币                      29.625     29.505      -0.41      -1.65     29.136
 韩元                     1071.87    1064.90      -0.65      -0.12    1070.60
 泰铢                       31.65      31.40      -0.79      -3.29      30.61
 菲律宾披索                 43.50      43.20      -0.69      -5.63      41.05
 印尼卢比                11555.00   11405.00      -1.30     -16.66    9630.00
 印度卢比                   63.35      62.48      -1.37     -13.20      54.99
 马币                      3.2030     3.1795      -0.73      -4.53     3.0580
 人民币                    6.0911     6.0905      -0.01      +2.29     6.2303
 
      
          
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      
    汇市主要消息预告    汇市技术面解析    
    全球汇市报导            汇率路透调查       
    所有外汇新闻           指标利率一览       
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    
    英镑报导                澳元、新西兰元报导    
    加元报导                台币报导              
    人民币报导              韩元报导              
    南非兰特报导            拉美货币报导       
    亚洲盘现汇报价            欧洲盘现汇报价          
    纽约盘现汇报价            全部现汇报价             

 (编译 李春喜 审校 王翔琼/张明钧)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐