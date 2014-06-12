新兴汇市：韩元在央行总裁讲话后扳回部分跌幅，人民币支撑新兴亚币

投资者仍对当局可能干预汇市抑制韩元升势持谨慎态度。韩元是今年迄今表现第二佳的新兴亚币。
大多数新兴亚币持坚，因人民币上涨。
泰铢兑美元 上涨，因交易商回补空仓。泰铢兑美元在100日移动均线切入位32.52找到技术支撑。
泰国央行总裁张旭州周四表示，当前的政策利率水平已经很低，而且仍在支持经济增长。
亚洲 当日 今年以来 2013年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 102.06 102.08 +0.02 +3.16 105.28
坡元 1.2488 1.2505 +0.14 +1.15 1.2632
台币 30.045 30.039 -0.02 -0.32 29.950
韩元 1017.60 1015.70 -0.19 +3.71 1055.40
泰铢 32.44 32.52 +0.25 +1.29 32.86
菲律宾披索* 43.79 43.82 +0.08 +1.40 44.40
印尼卢比 11785.00 11805.00 +0.17 +3.18 12160.00
印度卢比 59.30 59.27 -0.04 +4.22 61.80
马币 3.2090 3.2125 +0.11 +2.07 3.2755
人民币 6.2175 6.2279 +0.17 -2.63 6.0539
* 菲律宾金融市场因假期休市。(完)
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(编译 石冠兰/杜明霞；审校 李婷仪/张若琪)