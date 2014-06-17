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亚洲 | 2014年 6月 17日 星期二 16:35 BJT

新兴汇市：美联储会议前避险风潮蔓延，印尼卢比因美元需求下跌

印度卢比兑美元 抹去稍早部分跌幅，因印度央行入市干预限制卢比跌势。卢比周二盘初跌至七周低位，因伊拉克冲突升级造成油价上涨风险，引发印度通胀担忧。

泰铢兑美元 下滑，因外资和当地投资者回补美元空仓。

坡元兑美元 承压，因新加坡5月出口数据令人失望。

亚洲 当日 今年以来 2013年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 102.02 101.84 -0.18 +3.20 105.28

坡元 1.2514 1.2507 -0.06 +0.94 1.2632

台币 30.066 30.061 -0.02 -0.39 29.950

韩元 1021.65 1020.10 -0.15 +3.30 1055.40

泰铢 32.43 32.36 -0.22 +1.33 32.86

菲律宾披索 43.87 43.92 +0.11 +1.21 44.40

印尼卢比 11885.00 11815.00 -0.59 +2.31 12160.00

印度卢比 60.11 60.16 +0.08 +2.81 61.80

马币 3.2210 3.2250 +0.12 +1.69 3.2755

人民币 6.2255 6.2250 -0.01 -2.76 6.0539

(完)

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