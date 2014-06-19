更新版 1-路透调查：人民币人气四个月来首次看涨，印度卢比多仓减少

(新增细节)

* 人民币人气转为看涨，为2月中旬以来首次

* 印度卢比多头仓位创下4月末以来最小

* 泰铢卖空仓位创下4月末以来最低

路透新加坡6月19日 - 周四公布的路透调查显示，过去两周大多数新兴亚洲货币的投资者人气改善，中国人民币人气四个月来首次转为看涨。

印度卢比 多头仓位降至4月末来最小，因伊拉克动荡导致油价上涨，这料损及印度经济，并进一步加剧政府财政的紧张状况。

路透对11位外汇分析师的访查显示，人民币 人气转为看涨，为2月中旬来首次。

大多数新兴亚币的人气改善，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示将在一段时间内维持宽松的货币政策，提振了更多资本将流入亚洲以追求更高收益的预期。

泰铢 空头仓位为4月末来最低，因寄望泰国军政府刺激经济的计划将很快取得成果。

韩国韩元 多头仓位略微减少，因围绕当局可能干预汇市抑制韩元升值的谨慎情绪升温。

这项路透调查集中于亚洲新兴市场九种货币的当前仓位情况，它们是人民币、韩国韩元、新加坡坡元、印尼卢比、台币、印度卢比、菲律宾披索、马来西亚马币和泰国泰铢。

调查采用对净多头或净空头部位的估值，从负3到正3不等。正3表示市场极度作多美元。该数据包括无本金交割远期外汇(NDF)的部位。

调查结果如下(美元兑各种货币)：

日期 人民币 韩元 坡元 印尼卢比 台币 印度卢比 马币 披索 泰铢

6月19日 -0.18 -1.10 -0.18 0.45 -0.41 -0.34 -0.73 -0.24 0.15

6月5 日 0.29 -1.21 -0.06 0.51 -0.29 -1.01 -0.65 -0.69 0.73

5月22日 0.53 -1.24 -0.32 -0.60 -0.28 -1.47 -0.94 -0.88 0.54

5月8 日 0.31 -1.50 -0.74 -0.40 -0.60 -0.90 -0.65 -0.46 0.17

4月24日 0.73 -0.88 0.08 -0.33 -0.02 -0.32 -0.17 0.07 0.13

4月10日 0.69 -1.12 -0.68 -1.00 -0.34 -1.14 -0.64 0.07 0.10

3月27日 0.80 0.27 0.07 -0.72 0.55 -1.06 -0.22 0.13 0.35

3月13日 0.41 -0.01 0.23 -1.28 0.35 -1.22 -0.43 -0.18 0.07

2月27日 0.00 -0.09 -0.07 -0.87 0.52 -0.40 -0.31 0.14 0.59

2月13日 -0.90 -0.66 -0.38 0.02 0.48 -0.20 0.28 0.16 0.35

(完)