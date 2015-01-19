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亚洲 | 2015年 1月 19日 星期一 16:53 BJT

新兴汇市：马来西亚林吉特领跌新兴亚币，人民币因受中国股市牵连下挫

亚洲     当日  今年以来   2014年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            117.26    117.67   +0.35   +2.05    119.66
    坡元            1.3310    1.3265   -0.34   -0.38    1.3260
    台币          31.552    31.645   +0.29   +0.53    31.718
    韩元           1077.63   1077.30   -0.03   +2.01   1099.30
    泰铢             32.57     32.64   +0.21   +1.01     32.90
    菲律宾披索       44.56     44.68   +0.27   +0.36     44.72
    印尼卢比      12615.00  12585.00   -0.24   -1.86  12380.00
    印度卢比       61.67     61.87   +0.32   +2.21     63.03
    马币            3.5700    3.5595   -0.29   -2.06    3.4965
    人民币          6.2190    6.2066   -0.20   -0.24    6.2040
    (完)
    
      
      
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 (编译 洪曦/王丽鑫；审校 王洋)
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