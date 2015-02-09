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亚洲 | 2015年 2月 9日 星期一 14:19 BJT

新兴汇市：亚币大多走跌，因美国就业数据强劲和中国贸易数据疲弱

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14年
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市价
    
    日圆            118.81    119.14   +0.28   +0.72    1
19.66
    坡元            1.3527    1.3525   -0.01   -1.97    1
.3260
    台币          31.506    31.490   -0.05   +0.67    3
1.718
    韩元           1094.55   1089.70   -0.44   +0.43   10
99.30
    泰铢             32.59     32.52   -0.21   +0.95     
32.90
    菲律宾披索       44.30     44.15   -0.33   +0.96     
44.72
    印尼卢比      12645.00  12611.00   -0.27   -2.10  123
80.00
    印度卢比       62.07     61.70   -0.60   +1.55     
63.03
    马币            3.5590    3.5475   -0.32   -1.76    3
.4965
    人民币          6.2479    6.2447   -0.05   -0.70    6
.2040
    (完)
    
      
      
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 (编译 徐文焰/杜明霞；审校 戴素萍/于春红)
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