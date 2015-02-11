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亚洲 | 2015年 2月 11日 星期三 13:45 BJT

新兴汇市：多数新兴亚币走贬，受美联储地区总裁放话支持升息影响

亚洲     当日  今年以来   2014年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            119.51    119.42   -0.08   +0.13    119.66
    坡元            1.3564    1.3550   -0.10   -2.24    1.3260
    台币          31.510    31.502   -0.03   +0.66    31.718
    韩元           1096.00   1089.70   -0.57   +0.30   1099.30
    泰铢             32.62     32.60   -0.06   +0.86     32.90
    菲律宾披索       44.34     44.31   -0.07   +0.86     44.72
    印尼卢比      12695.00  12670.00   -0.20   -2.48  12380.00
    印度卢比       62.14     62.18   +0.07   +1.44     63.03
    马币            3.5940    3.5795   -0.40   -2.71    3.4965
    人民币          6.2423    6.2416   -0.01   -0.61    6.2040
    (完)
    
      
      
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 (编译/审校 龚芳/杜明霞/于春红)
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