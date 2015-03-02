版本:
中国
亚洲 | 2015年 3月 2日 星期一 14:17 BJT

新兴汇市：大多数新兴亚币下滑，受累于中国降息

亚洲     当日  今年以来   2014年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            119.78    119.70   -0.07   -0.10    119.66
    坡元            1.3631    1.3620   -0.08   -2.72    1.3260
    台币          31.389    31.503   +0.36   +1.05    31.718
    韩元           1099.82   1098.40   -0.13   -0.05   1099.30
    泰铢             32.34     32.32   -0.06   +1.73     32.90
    菲律宾披索       44.10     44.09   -0.02   +1.41     44.72
    印尼卢比      12975.00  12920.00   -0.42   -4.59  12380.00
    印度卢比       61.83     61.83   -0.00   +1.94     63.03
    马币            3.6230    3.6040   -0.52   -3.49    3.4965
    人民币          6.2732    6.2696   -0.06   -1.10    6.2040
    (完)
    
      
      
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      
    全球汇市报导            汇市技术面解析    
    所有外汇新闻           汇率路透调查       
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    
    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    
    英镑报导                台币报导              
    人民币报导              韩元报导              
    拉美货币报导         南非兰特报导          
    亚洲盘现汇报价            欧洲盘现汇报价          
    纽约盘现汇报价            全部现汇报价             

 (编译 王丽鑫/杜明霞；审校 蔡美珍/张若琪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐