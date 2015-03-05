版本:
中国
亚洲 | 2015年 3月 5日 星期四 13:47 BJT

新兴汇市：印尼卢比触及近17年低点，马币跌至六年低位

亚洲     当日  今年以来   2014年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            119.84    119.67   -0.14   -0.15    119.66
    坡元            1.3689    1.3678   -0.08   -3.13    1.3260
    台币          31.463    31.480   +0.05   +0.81    31.718
    韩元           1099.70   1097.70   -0.18   -0.04   1099.30
    泰铢             32.41     32.34   -0.22   +1.51     32.90
    菲律宾披索       44.15     44.10   -0.11   +1.29     44.72
    印尼卢比      13020.00  12980.00   -0.31   -4.92  12380.00
    印度卢比       62.24     62.25   +0.02   +1.28     63.03
    马币            3.6580    3.6460   -0.33   -4.41    3.4965
    人民币          6.2668    6.2709   +0.07   -1.00    6.2040
    (完)
    
      
      
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      
    全球汇市报导            汇市技术面解析    
    所有外汇新闻           汇率路透调查       
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    
    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    
    英镑报导                台币报导              
    人民币报导              韩元报导              
    拉美货币报导         南非兰特报导          
    亚洲盘现汇报价            欧洲盘现汇报价          
    纽约盘现汇报价            全部现汇报价             

 (编译 杜明霞；审校 王兴亚/王丽鑫)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐