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亚洲 | 2015年 3月 13日 星期五 14:06 BJT

新兴汇市：韩元周线跌幅在亚币居前，市场观望美联储下周会议

亚洲 当日 今年以来 2014年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 121.43 121.26 -0.14 -1.46 119.66

坡元 1.3853 1.3811 -0.30 -4.28 1.3260

台币 31.617 31.670 +0.17 +0.32 31.718

韩元 1127.47 1126.40 -0.09 -2.50 1099.30

泰铢 32.84 32.81 -0.09 +0.18 32.90

菲律宾披索 44.25 44.25 +0.00 +1.06 44.72

印尼卢比 13190.00 13180.00 -0.08 -6.14 12380.00

印度卢比 62.66 62.50 -0.25 +0.60 63.03

马币 3.6930 3.6905 -0.07 -5.32 3.4965

人民币 6.2591 6.2624 +0.05 -0.88 6.2040

(完)

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