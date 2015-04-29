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亚洲 | 2015年 4月 29日 星期三 14:03 BJT

新兴汇市：多数亚洲货币走坚，泰铢则在泰央行会议前下降

亚洲 当日 今年以来 2014年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 118.81 118.90 +0.08 +0.72 119.66

坡元 1.3207 1.3177 -0.23 +0.40 1.3260

台币 30.507 30.831 +1.06 +3.97 31.718

韩元 1067.54 1070.00 +0.23 +2.98 1099.30

泰铢 32.65 32.61 -0.12 +0.77 32.90

菲律宾披索 44.24 44.26 +0.05 +1.08 44.72

印尼卢比 12965.00 12975.00 +0.08 -4.51 12380.00

印度卢比 63.16 63.15 -0.02 -0.21 63.03

马币 3.5570 3.5570 -0.00 -1.70 3.4965

人民币 6.2053 6.2057 +0.01 -0.02 6.2040

(完)

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全部现汇报价 (编译 王洋/李春喜; 审校 张涛/白云)

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