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亚洲 | 2015年 5月 4日 星期一 14:20 BJT

新兴汇市：亚洲新兴货币下跌，受损于美元走坚及中国制造业数据疲弱

亚洲     当日  今年以来   2014年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆*           120.00    120.18   +0.15   -0.28    119.66
    坡元            1.3302    1.3305   +0.02   -0.32    1.3260
    台币          30.690    30.752   +0.20   +3.35    31.718
    韩元           1078.81   1072.40   -0.59   +1.90   1099.30
    菲律宾披索       44.60     44.52   -0.18   +0.27     44.72
    印尼卢比      13000.00  12960.00   -0.31   -4.77  12380.00
    印度卢比*      63.42     63.42   +0.00   -0.61     63.03
    马币*           3.5600    3.5600   +0.00   -1.78    3.4965
    人民币          6.2075    6.2028   -0.08   -0.06    6.2040
    
    * 印度、日本、马来西亚和泰国金融市场休市。(完)
    
      
      
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 (编译 郑茵/王丽鑫；审校 高琦/张若琪)
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