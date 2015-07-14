新兴汇市：新加坡宽松臆测打压坡元触及五周低位，韩元跌至两年低点

在6月26日的路透调查中，分析师们预测新加坡金管局(MAS)在10月下次会议上料将维持货币政策不变，核心通胀率料由五年低点回升，今年稍晚将小幅上扬。

在4月会议上，金管局未进一步扩大刺激政策；1月曾意外宽松政策。

**韩元**

韩元兑美元 下跌0.9%，报1,141.1，为2013年7月以来最低，因海外资金在美元全面走强之际抛售韩元。

美元兑一篮子主要货币持坚，希腊达成债务协议后，投资者聚焦美国和其他发达国家收益率之差。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦周五表示，她预计联储将在年内升息，但对就业市场仍然疲弱表达了强烈的担忧，称经济成长增强可以鼓励更多美国人重返就业市场。

韩国出口商逢低买入韩元用于结算，抑制了韩元的跌势。

**印尼卢比**

印尼卢比 下滑，追随无本金交割远期外汇(NDF)的疲弱表现。

印尼央行料于周二的政策会议中维持利率不变，央行努力抵御通胀，防止卢比进一步走跌。

印尼央行总裁表示该央行将保持从紧的货币政策，因为不希望卢比贬值太多。

亚洲 当日 今年以来 2014年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 123.24 123.46 +0.18 -2.90 119.66

坡元 1.3598 1.3570 -0.21 -2.49 1.3260

台币 31.021 31.200 +0.58 +2.25 31.718

韩元 1140.41 1130.60 -0.86 -3.60 1099.30

泰铢 34.04 34.00 -0.12 -3.35 32.90

菲律宾披索 45.20 45.16 -0.08 -1.05 44.72

印尼卢比 13330.00 13296.00 -0.26 -7.13 12380.00

印度卢比 63.52 63.51 -0.02 -0.77 63.03

马币 3.8050 3.8030 -0.05 -8.11 3.4965

人民币 6.2072 6.2084 +0.02 -0.05 6.2040

(完)

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