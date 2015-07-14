新兴汇市：新加坡宽松臆测打压坡元触及五周低位，韩元跌至两年低点

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
在6月26日的路透调查中，分析师们预测新加坡金管局(MAS)在10月下次会议上料将维持货币政策不变，核心通胀率料由五年低点回升，今年稍晚将小幅上扬。
在4月会议上，金管局未进一步扩大刺激政策；1月曾意外宽松政策。
**韩元**
韩元兑美元 下跌0.9%，报1,141.1，为2013年7月以来最低，因海外资金在美元全面走强之际抛售韩元。
美元兑一篮子主要货币持坚，希腊达成债务协议后，投资者聚焦美国和其他发达国家收益率之差。
美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦周五表示，她预计联储将在年内升息，但对就业市场仍然疲弱表达了强烈的担忧，称经济成长增强可以鼓励更多美国人重返就业市场。
韩国出口商逢低买入韩元用于结算，抑制了韩元的跌势。
**印尼卢比**
印尼卢比 下滑，追随无本金交割远期外汇(NDF)的疲弱表现。
印尼央行料于周二的政策会议中维持利率不变，央行努力抵御通胀，防止卢比进一步走跌。
印尼央行总裁表示该央行将保持从紧的货币政策，因为不希望卢比贬值太多。
亚洲 当日 今年以来 2014年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 123.24 123.46 +0.18 -2.90 119.66
坡元 1.3598 1.3570 -0.21 -2.49 1.3260
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韩元 1140.41 1130.60 -0.86 -3.60 1099.30
泰铢 34.04 34.00 -0.12 -3.35 32.90
菲律宾披索 45.20 45.16 -0.08 -1.05 44.72
印尼卢比 13330.00 13296.00 -0.26 -7.13 12380.00
印度卢比 63.52 63.51 -0.02 -0.77 63.03
马币 3.8050 3.8030 -0.05 -8.11 3.4965
人民币 6.2072 6.2084 +0.02 -0.05 6.2040
(完)
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全部现汇报价 (编译 张若琪/戴素萍/李春喜 审校 于春红)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”