新兴汇市：亚币上涨，因中国准备抑制人民币远期投机活动

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
亚洲 当日 今年以来 2014年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 120.53 121.22 +0.57 -0.72 119.66 坡元 1.4075 1.4117 +0.30 -5.79 1.3260 台币 32.394 32.810 +1.28 -2.09 31.718 韩元 1171.85 1182.50 +0.91 -6.19 1099.30 泰铢 35.70 35.82 +0.34 -7.84 32.90 菲律宾披索 46.69 46.74 +0.11 -4.22 44.72 印尼卢比 14085.00 14045.00 -0.28 -12.11 12380.00 印度卢比 66.21 66.48 +0.41 -4.80 63.03 马币 4.1550 4.2000 +1.08 -15.85 3.4965 人民币 6.3696 6.3763 +0.11 -2.60 6.2040 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 刘秀红/王颖/李春喜 审校 王洋/白云/杜明霞)
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”