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亚洲 | 2015年 9月 1日 星期二 14:59 BJT

新兴汇市：亚币上涨，因中国准备抑制人民币远期投机活动

亚洲     当日  今年以来   2014年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            120.53    121.22   +0.57   -0.72    119.66
    坡元            1.4075    1.4117   +0.30   -5.79    1.3260
    台币          32.394    32.810   +1.28   -2.09    31.718
    韩元           1171.85   1182.50   +0.91   -6.19   1099.30
    泰铢             35.70     35.82   +0.34   -7.84     32.90
    菲律宾披索       46.69     46.74   +0.11   -4.22     44.72
    印尼卢比      14085.00  14045.00   -0.28  -12.11  12380.00
    印度卢比       66.21     66.48   +0.41   -4.80     63.03
    马币            4.1550    4.2000   +1.08  -15.85    3.4965
    人民币          6.3696    6.3763   +0.11   -2.60    6.2040
    (完)
    
      
      
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 (编译 刘秀红/王颖/李春喜 审校 王洋/白云/杜明霞)

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