新兴汇市：全球经济成长担忧拖累新兴亚币，马币跌势最重

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
**韩元**
韩元下跌，外资卖超1,985亿韩元(1.691亿美元)股票，而前三个交易日则为买超。
受外资卖盘拖累，韩国股市大盘指数收跌1.6%。
交易商称，由于国内出口商逢低买入韩元用于结算，韩元收复部分稍早跌幅。
**泰铢**
泰铢下跌，因外资和国内投资者担忧全球经济增长，卖出该货币。
外资继续卖出泰国股票，进一步加大泰铢压力。
亚洲 当日 今年以来 2014年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 120.11 119.98 -0.11 -0.37 119.66
坡元 1.4055 1.4003 -0.37 -5.66 1.3260
台币 32.935 32.663 -0.83 -3.70 31.718
韩元 1173.65 1162.80 -0.92 -6.33 1099.30
泰铢 35.76 35.53 -0.64 -8.00 32.90
菲律宾披索 46.45 46.42 -0.06 -3.72 44.72
印尼卢比 14453.00 14370.00 -0.57 -14.34 12380.00
印度卢比 65.70 65.67 -0.05 -4.06 63.03
马币 4.2550 4.2070 -1.13 -17.83 3.4965
人民币 6.3688 6.3643 -0.07 -2.59 6.2040
(完)
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全部现汇报价 (编译 刘秀红/汪红英/李春喜; 审校 王洋/于春红/许娜)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”