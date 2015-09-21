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亚洲 | 2015年 9月 21日 星期一 15:56 BJT

新兴汇市：全球经济成长担忧拖累新兴亚币，马币跌势最重

**韩元**

韩元下跌，外资卖超1,985亿韩元(1.691亿美元)股票，而前三个交易日则为买超。

受外资卖盘拖累，韩国股市大盘指数收跌1.6%。

交易商称，由于国内出口商逢低买入韩元用于结算，韩元收复部分稍早跌幅。

**泰铢**

泰铢下跌，因外资和国内投资者担忧全球经济增长，卖出该货币。

外资继续卖出泰国股票，进一步加大泰铢压力。

亚洲 当日 今年以来 2014年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 120.11 119.98 -0.11 -0.37 119.66

坡元 1.4055 1.4003 -0.37 -5.66 1.3260

台币 32.935 32.663 -0.83 -3.70 31.718

韩元 1173.65 1162.80 -0.92 -6.33 1099.30

泰铢 35.76 35.53 -0.64 -8.00 32.90

菲律宾披索 46.45 46.42 -0.06 -3.72 44.72

印尼卢比 14453.00 14370.00 -0.57 -14.34 12380.00

印度卢比 65.70 65.67 -0.05 -4.06 63.03

马币 4.2550 4.2070 -1.13 -17.83 3.4965

人民币 6.3688 6.3643 -0.07 -2.59 6.2040

(完)

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全部现汇报价 (编译 刘秀红/汪红英/李春喜; 审校 王洋/于春红/许娜)

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