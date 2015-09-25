新兴汇市：亚币大多下跌周线恐收低，叶伦讲话支持联储年内升息预期

全球金市：金价上涨，因美元在特朗普就职后下跌
2004 GMT，现货金 上涨0.5%，至每盎司1,211.30美元，美国期金 收高0.3%，报每盎司1,204.90美元。
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台币 33.001 33.260 +0.78 -3.89 31.718
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泰铢 36.21 36.30 +0.25 -9.14 32.90
菲律宾披索 46.94 46.86 -0.17 -4.73 44.72
印尼卢比 14680.00 14645.00 -0.24 -15.67 12380.00
印度卢比 66.16 66.16 +0.01 -4.72 63.03
马币 4.3840 4.3465 -0.86 -20.24 3.4965
人民币 6.3742 6.3828 +0.13 -2.67 6.2040
(完)
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全部现汇报价 (编译 许娜/王洋/李春喜; 审校 高琦/张荻/许娜)
2004 GMT，现货金 上涨0.5%，至每盎司1,211.30美元，美国期金 收高0.3%，报每盎司1,204.90美元。
路透纽约1月20日 - 美国公债收益率周五从两周半高位回落，此前美国总统特朗普在就职演说中高举民粹主义大旗，令部分投资人担心财政刺激措施可能会被押后。
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。