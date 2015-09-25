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亚洲 | 2015年 9月 25日 星期五 16:05 BJT

新兴汇市：亚币大多下跌周线恐收低，叶伦讲话支持联储年内升息预期

亚洲 当日 今年以来 2014年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 120.70 120.11 -0.49 -0.86 119.66

坡元 1.4238 1.4214 -0.17 -6.87 1.3260

台币 33.001 33.260 +0.78 -3.89 31.718

韩元 1191.77 1192.50 +0.06 -7.76 1099.30

泰铢 36.21 36.30 +0.25 -9.14 32.90

菲律宾披索 46.94 46.86 -0.17 -4.73 44.72

印尼卢比 14680.00 14645.00 -0.24 -15.67 12380.00

印度卢比 66.16 66.16 +0.01 -4.72 63.03

马币 4.3840 4.3465 -0.86 -20.24 3.4965

人民币 6.3742 6.3828 +0.13 -2.67 6.2040

(完)

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全部现汇报价 (编译 许娜/王洋/李春喜; 审校 高琦/张荻/许娜)

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