调查：投资者转为看多印度卢比 加码人民币和韩元多仓

路透班加罗尔/新加坡2月28日 - 路透调查显示,过去两周投资者可能转为看多印度卢比,并增持人民币和韩元多仓.

根据这份对12名分析师进行的调查,在印度2月28日公布全国预算案前,投机客加码卢比多仓.

而仅两周前进行的调查显示,卢比空仓为四个月来首次增加,因一份初估数据显示,印度2012/13财年经济仅成长5%.

但此后投资者越来越看好印度政府将宣布措施吸引更多外资进入,以支撑本国脆弱的经济成长.

最新调查显示,投资者对大多数新兴亚币持乐观看法.

人民币、韩元和泰铢多仓增加,但菲律宾披索多仓减少.

此外,印尼卢比空仓增多.

路透调查目的在评估市场对九种亚洲新兴货币兑美元的仓位状况,包括:人民币、韩元、坡元、印尼卢比、台币、印度卢比、菲律宾披索、马币和泰铢.

调查估值介于负3到正3,旨在衡量一种货币的净多头或净空头仓位情况.

正3表示市场高度做多美元.数据中包括了通过无本金交割远期外汇(NDF)持有的仓位.

调查结果如下:

(美元兑每种货币的仓位情况)

日期 人民币 韩元 坡元 印尼卢比 台币 印度卢比 马币 菲律宾披索 泰铢

2月28日 -0.72 -0.34 -0.02 0.53 0.25 -0.23 0.02 -0.90 -0.73

2月14日 -0.63 -0.03 0.16 0.42 0.50 0.13 0.00 -0.98 -0.67

1月31日 -0.60 0.10 0.29 0.84 0.41 -0.54 0.10 -0.91 -0.81

1月17日 -0.99 -1.39 -0.24 0.77 -0.20 -0.29 -1.11 -1.16 -1.18

1月3日 -0.93 -2.05 -0.48 0.81 -0.78 -0.38 -0.85 -1.63 -0.77

12月6日 -0.91 -1.04 -0.45 0.56 -0.35 0.19 -0.67 -1.42 -0.14

11月22日 -1.12 -1.53 -0.40 0.81 -0.27 0.79 -0.35 -1.06 -0.31 (完)

(编译 许娜; 审校 蔡美珍)

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