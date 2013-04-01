路透调查：市场对泰铢的多头押注升至一年高位

路透班加罗尔3月28日 - 路透调查周四显示，市场对泰铢的多头押注升至一年高位，受益于泰国强劲的经济基本面，同时投资者坚持对韩元的空头押注。
对泰铢未来将进一步升值的押注已升至齐平2012年3月以来首见的高位。泰铢是今年迄今表现最好的亚洲新兴市场货币。
今年迄今泰铢兑美元已累计涨约4.4%，因投资者流入泰国股市和债市。泰国规划中的基建项目料将刺激资金从海外流入该国。
调查显示，市场对台币的空头押注触及2011年10月以来最高水准。
最近几周台币因外国金融机构和本地银行间投机客的抛盘而受到打压，另外投资者亦担心央行可能干预汇市。
投资者坚持作空韩元。上周韩元触及近六个月低位，因股市资金流出，而且受海外基金抛盘打压。
调查显示，市场对坡元 的乐观情绪回归，坡元多头部位升至1月初以来最高位。
新加坡公布的通胀数据高于预期，提振了新加坡金管局将维持紧缩政策的预期，而不会受出口逊于预期的影响。坡元此后上涨。
此次路透调查聚焦于分析师认为是亚洲九种新市场货币的当前市场部位，它们是：人民币、韩元、坡元、印尼卢比、台币、印度卢比、菲律宾披索、马币(林吉特)和泰铢。
调查结果如下：
(美元兑每种货币的仓位情况)
日期 人民币 韩元 坡元 印尼卢比 台币 印度卢比 马币 菲律宾披索 泰铢
3月28日 -0.92 0.61 -0.27 0.43 0.61 0.25 0.23 -0.43 -1.25
3月14日 -0.80 0.73 0.56 0.71 0.19 -0.09 0.31 -1.11 -0.96
2月28日 -0.72 -0.34 -0.02 0.53 0.25 -0.23 0.02 -0.90 -0.73
2月14日 -0.63 -0.03 0.16 0.42 0.50 0.13 0.00 -0.98 -0.67
1月31日 -0.60 0.10 0.29 0.84 0.41 -0.54 0.10 -0.91 -0.81
1月17日 -0.99 -1.39 -0.24 0.77 -0.20 -0.29 -1.11 -1.16 -1.18
1月3日 -0.93 -2.05 -0.48 0.81 -0.78 -0.38 -0.85 -1.63 -0.77
12月6日 -0.91 -1.04 -0.45 0.56 -0.35 0.19 -0.67 -1.42 -0.14 (完)
(编译 于春红; 审校 王丽鑫)