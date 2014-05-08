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亚洲 | 2014年 5月 8日 星期四 15:54 BJT

路透调查：人民币将扳回跌幅走强，而印度卢比料略微走软

中国2013年国内生产总值(GDP)平均增长7.7%，而过去30年来的增速均为两位数。

路透调查访问的分析师预计今年平均增长率为7.3%，将创1990年以来最慢增速，而2015年将进一步降至7.2%。

分析师称，中国人民银行将引导人民币在窄幅内波动，并允许汇率自当前水平逐渐升值，但也会打击对人民币单边升值的投机行为。

周四，人行将人民币兑美元中间价 设为6.1557，贬值0.02%。

调查还显示，印度卢比兑美元 未来三个月可能在周四所及的60.0附近交投，一年后跌至62.30，稍低于上月的调查预估。

如果亲商色彩的反对党领导人Narendra Modi赢得大选组建新政府，将对卢比汇率产生利好影响，不过分析师表示，印度巨大的收支缺口以及经常帐赤字偏高，将抑制卢比大幅上涨。(完)

(编译 石冠兰/杜明霞/李春喜; 审校 王洋/蔡美珍)
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