《综述》货币战将不致阻碍亚洲货币2013年涨势--路透调查

**印度卢比将表现落后**

市场人士担心的因素不只有干预一事.他们同时担心过去大量流入亚洲的资本可能逆转走势,其可能原因是投资人见到发达市场经济成长有改善的可能性,另一可能原因则是担心货币战恶梦成真.

这让印度卢比等货币更加岌岌可危;尽管印度卢比是今年至今亚洲表现最佳货币,但预料未来12个月只会上涨约1%.

"由于印度得靠投资资金流动来融通其经常帐赤字,资金流迅速反转的疑虑一直存在,这将重创卢比,"三菱东京日联银行全球市场研究东南亚国协(东盟)主管Sook Mei表示.

在各主要经济体均力求压低本币汇率之际,分析师还无法确定中国会让人民币升值多少;而此刻中国正努力调整经济均衡,降低对出口的倚赖,并转向更为稳定的国内消费.

中国是韩国等周边国家的主要出口市场,人民币的走势对于其他亚洲央行能够容忍其汇率升值幅度影响重大.

预估人民币兑美元 今年将升值约1.3%.