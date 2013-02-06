《综述》货币战将不致阻碍亚洲货币2013年涨势--路透调查

国际油市：亚洲500ppm柴油现货价差处在小幅升水区间
路透新加坡3月31日 - 亚洲含硫500ppm柴油近月3月现货价差处在小幅升水状态，反映出相较于1月和2月，卖家的基本面改善。1月和2月的现货价差都处在小幅贴水状态。
**印度卢比将表现落后**
市场人士担心的因素不只有干预一事.他们同时担心过去大量流入亚洲的资本可能逆转走势,其可能原因是投资人见到发达市场经济成长有改善的可能性,另一可能原因则是担心货币战恶梦成真.
这让印度卢比等货币更加岌岌可危;尽管印度卢比是今年至今亚洲表现最佳货币,但预料未来12个月只会上涨约1%.
"由于印度得靠投资资金流动来融通其经常帐赤字,资金流迅速反转的疑虑一直存在,这将重创卢比,"三菱东京日联银行全球市场研究东南亚国协(东盟)主管Sook Mei表示.
在各主要经济体均力求压低本币汇率之际,分析师还无法确定中国会让人民币升值多少;而此刻中国正努力调整经济均衡,降低对出口的倚赖,并转向更为稳定的国内消费.
中国是韩国等周边国家的主要出口市场,人民币的走势对于其他亚洲央行能够容忍其汇率升值幅度影响重大.
预估人民币兑美元 今年将升值约1.3%.
涨幅最大的预料将会是坡元.分析师预期受到浮动管理汇率机制的本质影响,以及新加坡当局力求稳定资产及其他国内物价的情形下,今年坡元将会升值近4%.(完)
路透新加坡3月31日 - 亚洲含硫500ppm柴油近月3月现货价差处在小幅升水状态，反映出相较于1月和2月，卖家的基本面改善。1月和2月的现货价差都处在小幅贴水状态。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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