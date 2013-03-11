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亚洲 | 2013年 3月 11日 星期一 18:45 BJT

国际油市：亚洲燃料油进一步走强，交易商权衡供应过剩的几率

路透新加坡3月11日 - 亚洲燃料油市场周一进一步走强，因交易商进一步权衡3月末至4月初时供应短缺的几率。

交易商称，今年稍早供给过剩的情况逐渐减轻。

“我们发现3月套利船货减少，并听闻一些本预计在月底到达亚洲的供应，实际将在4月中上旬到达，”一交易商称。

“这推动价差走强...”

路透数据显示，3/4月跨月价差为逆价差4.25美元，较上周五收盘升逾2美元。

交易商预计，3月将有约450万吨西方套利船货供应到达亚洲，估计50万吨料延至4月到达。

周一共成交4万吨180-cst燃料油，装运日在3月26－30日。(完) (编译 王丽鑫; 审校 孙茉莉)

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