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亚洲 | 2013年 3月 18日 星期一 20:36 BJT

国际油市：燃料油粘度价差收窄，380cst燃料油买兴旺盛

路透新加坡3月18日 - 亚洲燃料油粘度价差周一收窄，因380-cst燃料油在实货窗口买盘旺盛。

路透数据显示，至亚洲收盘时4月粘度价差收窄2美元，至每吨9.75美元。

石油巨擘BP买进20万吨380-cst燃料油，中石油买进6万吨。

BP同时也出售了6万吨180-cst燃料油，而中石油卖出了2万吨。

基本面预示下个月市场下滑，因4月西方套利船货流入料高于3月。

中国小型炼厂对直馏燃料油的需求也因汽油和柴油裂解价差疲软而放缓。

据路透数据，亚洲收盘时，4/5月跨月价差小升0.13美元，至逆价差每吨2.63美元。

现货市场共成交180-cst四笔，380-cst成交12笔。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王丽鑫; 审校 孙茉莉)

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