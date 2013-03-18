国际油市：燃料油粘度价差收窄，380cst燃料油买兴旺盛

《全球汇市》美元接近持平，因美联储杜德利讲话和美国数据令涨幅消逝
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透新加坡3月18日 - 亚洲燃料油粘度价差周一收窄，因380-cst燃料油在实货窗口买盘旺盛。
路透数据显示，至亚洲收盘时4月粘度价差收窄2美元，至每吨9.75美元。
石油巨擘BP买进20万吨380-cst燃料油，中石油买进6万吨。
BP同时也出售了6万吨180-cst燃料油，而中石油卖出了2万吨。
基本面预示下个月市场下滑，因4月西方套利船货流入料高于3月。
中国小型炼厂对直馏燃料油的需求也因汽油和柴油裂解价差疲软而放缓。
据路透数据，亚洲收盘时，4/5月跨月价差小升0.13美元，至逆价差每吨2.63美元。
现货市场共成交180-cst四笔，380-cst成交12笔。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王丽鑫; 审校 孙茉莉)
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路透纽约3月31日 - 油价周五下跌，之前三日连涨的势头失去动能，因美国活跃钻机数增加，显示页岩油产量不断上升，导致全球供应过剩。
路透纽约/伦敦3月31日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五下跌，徘徊 在周四触及的10个月低位附近，因技术支撑疲弱，买盘仍然迟滞。可可和 咖啡期货也下滑。 5月原糖 收跌0.05美分，或0.30%，报每磅16.76美分。 原糖期货上日跌至10个月新低16.58美分，受技术性抛盘拖累。 交易员称，技术信号大部份为负面，技术支撑脆弱，任何低位反弹都 可能引发新一轮卖盘。 “下跌趋势持续，尽管市场处于超卖，”Sucden Financial资深交易 商Nick Penney说，预计如果没有任何利多的天气因素或基本面消息，原 糖价格将会跌至16美分。 5月白糖合约 收跌1.80美元，或0.38%，报每吨477. 20美元。 5月伦敦可可 收跌4英镑，或0.24%，报每吨1,679英 镑。5月纽约可可 收低1美元，或0.05%，报每吨2,095美元 。 5月阿拉