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亚洲 | 2013年 3月 20日 星期三 20:08 BJT

国际油市：4月亚洲燃料油粘度价差收窄至逾两周低位

路透新加坡3月20日 - 亚洲燃料油粘度价差周三进一步收窄，近月4月合约跌至逾两周最低，受BP持续操作影响。

路透数据显示，亚洲收盘时，4月合约粘度价差收窄2.38美元，至每吨6.50美元，为3月8日以来最低。

BP在实货窗口卖出五船180-cst燃料油，共10万吨，买进一船380-cst燃料油。

本周BP已出售22万吨180-cst燃料油，买进28万吨380-cst燃料油。

不过一些交易商称，下月到达东亚的多数套利船货为380-cst燃料油。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王丽鑫; 审校 孙茉莉)

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