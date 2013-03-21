国际油市：燃料油跨月价差下滑，因中国小型炼厂需求减少

路透新加坡3月21日 - 亚洲燃料油跨月价差周四下滑，近月4/5月价差为逾两周最低，因中国小型炼厂的需求料趋软。

路透数据显示，亚洲收盘时4/5月价差下滑0.13美元，至每吨0.88美元的逆价差。

交易商称，柴油和汽油利润疲软打击中国小型炼厂，影响对直馏分燃料油的给料需求。

International Enterprise数据显示，截至3月20日当周，从新加坡运往中国的燃料油减少27%至约77,000吨。不过这未使库存上升，因从中东和西方的进口减少，令库存降至八周低位1,850万桶。

日本石油连盟数据显示，截至3月16日当周，日本低硫C-型燃料油库存为83万公升，较前周增加12%。