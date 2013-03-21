国际油市：燃料油跨月价差下滑，因中国小型炼厂需求减少

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透新加坡3月21日 - 亚洲燃料油跨月价差周四下滑，近月4/5月价差为逾两周最低，因中国小型炼厂的需求料趋软。
路透数据显示，亚洲收盘时4/5月价差下滑0.13美元，至每吨0.88美元的逆价差。
交易商称，柴油和汽油利润疲软打击中国小型炼厂，影响对直馏分燃料油的给料需求。
International Enterprise数据显示，截至3月20日当周，从新加坡运往中国的燃料油减少27%至约77,000吨。不过这未使库存上升，因从中东和西方的进口减少，令库存降至八周低位1,850万桶。
日本石油连盟数据显示，截至3月16日当周，日本低硫C-型燃料油库存为83万公升，较前周增加12%。
高硫C-型燃料油库存下滑5.9%，至166万公升。(完) (编译 王丽鑫; 审校 孙茉莉)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。