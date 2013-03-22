国际油市：燃料油粘度价差收窄，现货价差持稳

中国房地产：北京市今年自住房供地规模1.5万套以上，继续加大供应力度
路透北京3月28日 - 新华社周二报导，北京市将在今年继续加大自住型商品房供应力度，年内实现自住型商品房供地规模1.5万套以上。
路透新加坡3月22日 - 亚洲燃料油现货价差周五持稳，不过粘度价差收窄，因BP在实货窗口继续其操作。
路透数据显示，亚洲收盘时近月4月粘度价差处于两个交易日低位每吨6.50美元，较上日下跌0.75美元。
BP买进6万吨380-cst燃料油，本周共买进38万吨。
BP还售出8万吨180-cst燃料油，本周共售出22万吨。
“我们看这种操作会持续多久，有些人已经开始反向操作，”一市场人士称。
交易商预计未来基本面基本平衡。下月套利船货料大量流入亚洲，但该地区一些炼厂停产维护，因此限制供应。
亚洲收盘时，4月裂解价差收窄0.37美元，至每桶较迪拜原油贴水7.95美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王丽鑫; 审校 孙茉莉)
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新华社报导称，国土资源部等周一进一步明确了耕地占补平衡工作从严管控的机制，并强调地方党委、政府的耕地保护第一责任，强调加强耕地保护考核监督。