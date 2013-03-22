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亚洲 | 2013年 3月 22日 星期五 19:41 BJT

国际油市：燃料油粘度价差收窄，现货价差持稳

路透新加坡3月22日 - 亚洲燃料油现货价差周五持稳，不过粘度价差收窄，因BP在实货窗口继续其操作。

路透数据显示，亚洲收盘时近月4月粘度价差处于两个交易日低位每吨6.50美元，较上日下跌0.75美元。

BP买进6万吨380-cst燃料油，本周共买进38万吨。

BP还售出8万吨180-cst燃料油，本周共售出22万吨。

“我们看这种操作会持续多久，有些人已经开始反向操作，”一市场人士称。

交易商预计未来基本面基本平衡。下月套利船货料大量流入亚洲，但该地区一些炼厂停产维护，因此限制供应。

亚洲收盘时，4月裂解价差收窄0.37美元，至每桶较迪拜原油贴水7.95美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王丽鑫; 审校 孙茉莉)

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