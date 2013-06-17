国际油市：亚洲燃料油现货升水上升，受店头交易提振

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透新加坡6月17日 - 亚洲燃料油现货升水周一升至近每吨15美元，店头市场(OTC)交易非常活跃，尽管该市场库存增加和地区需求不振。
指标180-cst燃料油现货升水每吨报14.67美元，较上交易日高出4.50美元，比一个月前上升14.31美元。即期跨月价差缩窄0.88美元至每吨4.38美元，显示市场疲弱，供应相对过剩。
暂时无法确定交易原因。一些交易商表示，在抵达新加坡的套利船货很难找到陆上存储地点之际，他们不知如何解释那些交易。
“由于不能向陆上卸货，新加坡海上油库储油量不断上升。全装满了。观察本周的库存，应该非常可观，”新加坡的一名交易商表示。
BP 继续在店头市场积极买进，买入8万吨7月7-11日装运的180-cst燃料油，价格为每吨635美元或现货升水约为每吨14-15美元。
6月3日以来这些交易以及其它店头交易总计达150-160万吨。
现货交易有7笔成交。BP以每吨635美元买入四笔各2万吨，7月7-11日装运。
嘉能可以每吨635美元买进2笔各2万吨，7月7-11日装运；另外以每吨632.50美元买入一笔2万吨船货，7月13-17日装运。
中石油以每吨636美元从新加坡贸易商兴隆买进一笔2万吨船货，7月2-6日装运。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张涛; 审校 孙茉莉)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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