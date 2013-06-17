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亚洲 | 2013年 6月 17日 星期一 19:46 BJT

国际油市：亚洲燃料油现货升水上升，受店头交易提振

路透新加坡6月17日 - 亚洲燃料油现货升水周一升至近每吨15美元，店头市场(OTC)交易非常活跃，尽管该市场库存增加和地区需求不振。

指标180-cst燃料油现货升水每吨报14.67美元，较上交易日高出4.50美元，比一个月前上升14.31美元。即期跨月价差缩窄0.88美元至每吨4.38美元，显示市场疲弱，供应相对过剩。

暂时无法确定交易原因。一些交易商表示，在抵达新加坡的套利船货很难找到陆上存储地点之际，他们不知如何解释那些交易。

“由于不能向陆上卸货，新加坡海上油库储油量不断上升。全装满了。观察本周的库存，应该非常可观，”新加坡的一名交易商表示。

BP 继续在店头市场积极买进，买入8万吨7月7-11日装运的180-cst燃料油，价格为每吨635美元或现货升水约为每吨14-15美元。

6月3日以来这些交易以及其它店头交易总计达150-160万吨。

现货交易有7笔成交。BP以每吨635美元买入四笔各2万吨，7月7-11日装运。

嘉能可以每吨635美元买进2笔各2万吨，7月7-11日装运；另外以每吨632.50美元买入一笔2万吨船货，7月13-17日装运。

中石油以每吨636美元从新加坡贸易商兴隆买进一笔2万吨船货，7月2-6日装运。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 张涛; 审校 孙茉莉)
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