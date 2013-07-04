国际油市：380-cst燃料油现货升水改善，因交易活动增多

路透新加坡7月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周四略微扩大，改变6月底以来的升水缩窄走势，因为店头交易活动和定价都有改善。

380-cst燃料油的现货升水较前日增加0.75美元，结算价报每吨贴水0.75美元。跨月价差每吨增2.75美元至贴水1美元。

“可能出现了一点供应紧俏，因为之前大家都在在调和高密度油品，在180-CST市场上卖出，导致380-CST的供应变得有点紧张，”新加坡一名交易员表示。

现货交易方面，嘉能可向维多出售2万吨380-cst燃料油，价格为每吨贴水1美元，装船期预定为7月19-23日。嘉能可还向兴隆售出4万吨380-cst燃料油，价格是贴水0.62美元，装船预定在7月19-23日之间。

中国石油向兴隆售出2万吨380-cst燃料油，价格是每吨贴水0.75美元。装船预定介于7月29日到8月3日。(完)

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