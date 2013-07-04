国际油市：380-cst燃料油现货升水改善，因交易活动增多

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透新加坡7月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周四略微扩大，改变6月底以来的升水缩窄走势，因为店头交易活动和定价都有改善。
380-cst燃料油的现货升水较前日增加0.75美元，结算价报每吨贴水0.75美元。跨月价差每吨增2.75美元至贴水1美元。
“可能出现了一点供应紧俏，因为之前大家都在在调和高密度油品，在180-CST市场上卖出，导致380-CST的供应变得有点紧张，”新加坡一名交易员表示。
现货交易方面，嘉能可向维多出售2万吨380-cst燃料油，价格为每吨贴水1美元，装船期预定为7月19-23日。嘉能可还向兴隆售出4万吨380-cst燃料油，价格是贴水0.62美元，装船预定在7月19-23日之间。
中国石油向兴隆售出2万吨380-cst燃料油，价格是每吨贴水0.75美元。装船预定介于7月29日到8月3日。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 隋芬; 审校 王洋)
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路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。