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亚洲 | 2013年 10月 21日 星期一 20:03 BJT

国际油市：180-cst燃料油11月/12月互换价差升至两周高位，因供应短缺

路透新加坡10月21日 - 180-cst燃料油11月/12月互换价差周一跳升至两周高位，交易员称因供应紧俏。

11月/12月互换价差和12月/1月互换价差均上升1美元，分别升至每吨5美元和2美元，升幅超过交投更为活跃的380-cst燃料油互换价差。

路透数据显示，相比而言，380-cst燃料油11月/12月互换价差上涨0.50美元至每吨6.50美元。

180-cst燃料油现货升水上涨0.34美元至每吨4.34美元。

“我听说燃料油有些短缺，”新加坡一交易员称。

另一名新加坡交易员说，除了供应趋紧，燃料油的地区需求亦有些增加。

“我觉得多数人相信供应将短缺。中国需求良好，”他说。

Gunvor向维多公司出售20,000吨燃料油，船期为11月16-20日，价格为较新加坡现货报价升水4.50美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 杜明霞；审校 隋芬)
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