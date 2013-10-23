国际油市：亚洲380cst燃料油现货价差下跌，但人气仍持坚

路透新加坡10月23日 - 亚洲380cst燃料油现货价差周三连续第二日下跌，但市场人气仍相对坚挺，买家报价仍相对强劲。

380cst燃料油现货价差报每吨6美元，较上日下跌0.50美元。

买方报价持于每吨较新加坡现货报价升水5美元。

“我认为升水下滑的不是很多，(下滑)只是因为卖单太多，”新加坡一交易员说。

另一位驻新加坡的西方交易员表示，升水小幅降低，可能是让船用燃料油直接价格保持在合理水平的努力的一部分。

虽然新加坡船用燃料油市场的升水走强，但交易员称整体船用燃料油需求仍低于去年。

另一名交易员称，中国对直馏燃料油的需求增强，帮助提振人气。

日本船用燃料油供应充足，需求稳定。但供应商心态谨慎，因Francisco台风本周晚些时候料到达日本。

韩国一交易员表示，该国船用燃料油需求逐步恢复，因价格低迷。(完)

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