国际油市：亚洲380cst燃料油现货价差下跌，但人气仍持坚

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透新加坡10月23日 - 亚洲380cst燃料油现货价差周三连续第二日下跌，但市场人气仍相对坚挺，买家报价仍相对强劲。
380cst燃料油现货价差报每吨6美元，较上日下跌0.50美元。
买方报价持于每吨较新加坡现货报价升水5美元。
“我认为升水下滑的不是很多，(下滑)只是因为卖单太多，”新加坡一交易员说。
另一位驻新加坡的西方交易员表示，升水小幅降低，可能是让船用燃料油直接价格保持在合理水平的努力的一部分。
虽然新加坡船用燃料油市场的升水走强，但交易员称整体船用燃料油需求仍低于去年。
另一名交易员称，中国对直馏燃料油的需求增强，帮助提振人气。
日本船用燃料油供应充足，需求稳定。但供应商心态谨慎，因Francisco台风本周晚些时候料到达日本。
韩国一交易员表示，该国船用燃料油需求逐步恢复，因价格低迷。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 杜明霞；审校 田建华)
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