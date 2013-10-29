国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水走软，受卖兴浓厚打压

路透新加坡10月29日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二走软，贸易消息人士称临近月末卖兴浓厚令市场承压。

路透数据显示，380-cst燃料油现货升水较上日下滑0.50美元，至每吨较新加坡报价高出6.75美元，为四日低点。

“实际上，燃料油曾在强劲水准交投，但之后出现抛售，”新加坡一交易员说。

另一名交易员表示，在现货溢价的市场上出现抛售很正常。

中石油从BP买入2万吨船期为11月13-17日的380-cst燃料油，价格为每吨611美元。

嘉能可从三井物产买入2万吨船期为11月19-23日的380-cst燃料油，价格为每吨611美元。

摩科瑞从CCMA买入2万吨船期为11月18-22日的380-cst燃料油，价格为每吨611美元。(完)

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