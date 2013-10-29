国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水走软，受卖兴浓厚打压

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透新加坡10月29日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二走软，贸易消息人士称临近月末卖兴浓厚令市场承压。
路透数据显示，380-cst燃料油现货升水较上日下滑0.50美元，至每吨较新加坡报价高出6.75美元，为四日低点。
“实际上，燃料油曾在强劲水准交投，但之后出现抛售，”新加坡一交易员说。
另一名交易员表示，在现货溢价的市场上出现抛售很正常。
中石油从BP买入2万吨船期为11月13-17日的380-cst燃料油，价格为每吨611美元。
嘉能可从三井物产买入2万吨船期为11月19-23日的380-cst燃料油，价格为每吨611美元。
摩科瑞从CCMA买入2万吨船期为11月18-22日的380-cst燃料油，价格为每吨611美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 杜明霞; 审校 李春喜)
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路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。