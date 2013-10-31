国际油市：180-cst燃料油现货升水升至近四周高位，因供应短缺

《全球汇市》美元升至两周高位，欧元跌穿重要技术水准带动进一步抛售
Macquarie Limited全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman援引麦格理交易台的信息表示，欧元跌至约1.07美元、美国公债收益率上涨至日高以及油价上扬带动的石油相关货币走强一道令欧元跌穿支撑位。
路透新加坡10月31日 - 180-cst燃料油现货升水周四升至近四周高位，贸易消息人士称，因供应短缺。
路透数据显示，180-cst燃料油现货升水上涨0.47美元至每吨6.50美元，380-cst燃料油现货升水上涨0.16美元至每吨6.91美元。
“激发高硫180-cst燃料油需求的时机已经成熟，因其(混合)价差仍比馏分油低很多，”新加坡一交易员表示，他并称燃料油市场上高粘度产品增多，这提高了对180-cst燃料油的需求。
粘度较低的燃料油以及柴油等轻质馏分油可以用于混合高粘度燃料油，从而生产更受欢迎的380-cst燃料油。
10月380-cst燃料油产量增多，以满足高于通常水准的需求，这导致180-cst燃料油短缺。
10月燃料油成交量为328.8万吨，其中8万吨为180-cst燃料油。
路透对数据的分析显示，嘉能可为最大买家，买入130.8万吨。其次为中石油买入88万吨，摩科瑞买入60万吨。
其他买家包括嘉吉、兴隆、Phillips66、联合石化和维多。
有六笔现货交易。嘉能可从BP购买2万吨380-cst燃料油，船期为11月15-19日，价格为每吨较新加坡报价升水6.50美元。
嘉能可从联合石化购买2万吨380-cst燃料油，船期为11月20-24日，价格为每吨612.50美元。
摩科瑞从光汇石油购买2万吨380-cst燃料油，船期为11月20-24日，价格为每吨613美元。
兴隆从雪佛龙(Chevron)购买2万吨380-cst燃料油，船期为11月24-28日，价格为每吨613美元。
中石油从光汇石油购买2万吨380-cst燃料油，船期为11月15-19日，价格为每吨较新加坡报价升水6.50美元。
维多从光汇石油购买2万吨380-cst燃料油，船期为11月15-19日，价格为每吨较新加坡报价升水6.50美元。
10月30日止当周，新加坡燃料油库存减少6.85%，至逾三个月低位。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 杜明霞；审校 李春喜)
Macquarie Limited全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman援引麦格理交易台的信息表示，欧元跌至约1.07美元、美国公债收益率上涨至日高以及油价上扬带动的石油相关货币走强一道令欧元跌穿支撑位。
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