更正-国际油市：180-cst燃料油现货升水升至近四周高位，因供应短缺

(因英文原文有误，第七段应为嘉能可买入“138.8万吨”，非“130.8万吨”，另外将“嘉吉”从第八段买家名单中剔除。)

路透新加坡10月31日 - 180-cst燃料油现货升水周四升至近四周高位，贸易消息人士称，因供应短缺。

路透数据显示，180-cst燃料油现货升水上涨0.47美元至每吨6.50美元，380-cst燃料油现货升水上涨0.16美元至每吨6.91美元。

“激发高硫180-cst燃料油需求的时机已经成熟，因其(混合)价差仍比馏分油低很多，”新加坡一交易员表示，他并称燃料油市场上高粘度产品增多，这提高了对180-cst燃料油的需求。

粘度较低的燃料油以及柴油等轻质馏分油可以用于混合高粘度燃料油，从而生产更受欢迎的380-cst燃料油。

10月380-cst燃料油产量增多，以满足高于通常水准的需求，这导致180-cst燃料油短缺。

10月燃料油成交量为328.8万吨，其中8万吨为180-cst燃料油。

路透对数据的分析显示，嘉能可为最大买家，买入138.8万吨。其次为中石油买入88万吨，摩科瑞买入60万吨。

其他买家包括兴隆、Phillips66、联合石化和维多。

有六笔现货交易。嘉能可从BP购买2万吨380-cst燃料油，船期为11月15-19日，价格为每吨较新加坡报价升水6.50美元。

嘉能可从联合石化购买2万吨380-cst燃料油，船期为11月20-24日，价格为每吨612.50美元。

摩科瑞从光汇石油购买2万吨380-cst燃料油，船期为11月20-24日，价格为每吨613美元。

兴隆从雪佛龙(Chevron)购买2万吨380-cst燃料油，船期为11月24-28日，价格为每吨613美元。

中石油从光汇石油购买2万吨380-cst燃料油，船期为11月15-19日，价格为每吨较新加坡报价升水6.50美元。

维多从光汇石油购买2万吨380-cst燃料油，船期为11月15-19日，价格为每吨较新加坡报价升水6.50美元。

10月30日止当周，新加坡燃料油库存减少6.85%，至逾三个月低位。(完)

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