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亚洲 | 2014年 3月 10日 星期一 20:42 BJT

国际油市：亚洲燃料油现货升水大涨，因4月供应料减少

路透新加坡3月10日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一大涨0.83美元，触及一周高点，受现货交易中的强劲买盘支撑。交易员称，由于套利窗口关闭，4月来自西方的供应可能减少。

路透数据显示，380-cst燃料油现货升水为每吨1.19美元。

周一现货升水上涨，是由于现货交易中购买价格上涨的支撑。

据路透计算，新加坡贸易商兴隆的380-cst燃料油买盘报价，每吨较新加坡现货价格升水超过1美元。

上周五，燃料油售价较新加坡现货价格升水约0.5美元。

“(4月)套利窗口关闭，主要是因为亚洲的拒绝，”一位新加坡交易员表示。

贸易和航运的消息人士称，亚洲的价格不够高，难以吸引到来自欧洲和地中海的更多供应，即便过去三周运费已经大幅下降。

路透对航运数据的分析显示，受此影响，4月由西方运往亚洲的供应量停滞在417万吨，较3月时的预估量少10万吨。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜 审校 徐文焰)
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