国际油市：亚洲燃料油现货升水大涨，因4月供应料减少

国际油市：油价持稳，因OPEC称致力于令市场恢复再平衡
路透新加坡4月19日 - 油价周三持稳，因石油输出国组织(OPEC)称致力于削减全球供应过剩，不过美国产量和库存处于高位仍打压油价。
路透新加坡3月10日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一大涨0.83美元，触及一周高点，受现货交易中的强劲买盘支撑。交易员称，由于套利窗口关闭，4月来自西方的供应可能减少。
路透数据显示，380-cst燃料油现货升水为每吨1.19美元。
周一现货升水上涨，是由于现货交易中购买价格上涨的支撑。
据路透计算，新加坡贸易商兴隆的380-cst燃料油买盘报价，每吨较新加坡现货价格升水超过1美元。
上周五，燃料油售价较新加坡现货价格升水约0.5美元。
“(4月)套利窗口关闭，主要是因为亚洲的拒绝，”一位新加坡交易员表示。
贸易和航运的消息人士称，亚洲的价格不够高，难以吸引到来自欧洲和地中海的更多供应，即便过去三周运费已经大幅下降。
路透对航运数据的分析显示，受此影响，4月由西方运往亚洲的供应量停滞在417万吨，较3月时的预估量少10万吨。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜 审校 徐文焰)
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