国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水下跌近半，直接购买价急升

中国金融：对资管应实施穿透式监管，建立统计监测框架--央行官员
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
路透新加坡3月17日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一下跌近一半，至一周多以来最低，抵消了由于原油价格走强带动直接报价的急剧上升。
380-cst燃料油较新加坡现货价格每吨升水0.75美元，较上周五下跌0.70美元。
相比之下，指标燃料油直接购买价每吨上涨1.36美元，至近两周高点，受乌克兰危机带动原油上涨支撑。
贸易方面的消息人士将燃料油升水下跌与前景趋疲归因于贸易公司的定价安排。
燃料油较高的平价可能使买家望而却步。
消息人士称，受此影响，市场人士有时会调整升水，使直接购买价保持相对较低以支撑需求。
印度MRPL取消了出售4万吨减压瓦斯油(VGO)的招标，原计划在4月24-26日从New Mangalore装船。路透无法联系到该公司置评，贸易消息人士称，这个决定可能与旗下炼厂的启动有关。
该公司全面启动延迟焦化装置(delayed coker unit/DCU)之后，预计会停止出口VGO.
DCU是复杂的石油加工设备,能将重质残留物分解成石脑油、汽油、柴油和石油焦等较轻质产品。
韩国进口约14.5万吨燃料油，将于3月运达。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜; 审校 徐文焰)
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路透上海4月18日 - 曾获得中国大型券商海通证券注资的互联网金融公司--上海麦子金服周二宣布，其B轮融资获得来自国内一家大型上市银行旗下公司的数亿元人民币资本；而麦子金服旗下网贷平台诺诺镑客已启动赴美上市的准备工作。
路透4月18日 - 评级机构标准普尔确认日本债信评级为“A+/A-1”，评级展望为稳定。 * 日本外部状况稳健，经济繁荣且多元化，政治稳定性和稳定的金融体系，平衡了其非常疲弱的公众财政。 * 预计2017-2020日历年中，日本经常帐盈余平均相当于GDP的大约4% * 预计未来五年中，日本净国际资产相当于其经常帐收入的大约300%或更多 * 预计2016至2019财年，日本政府债务增长放缓，年增长率相当于GDP的4.5% * 尽管日本政府债务负担沉重，但我们相信其面临的或有债务有限。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)