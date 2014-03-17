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亚洲 | 2014年 3月 17日 星期一 20:42 BJT

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水下跌近半，直接购买价急升

路透新加坡3月17日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一下跌近一半，至一周多以来最低，抵消了由于原油价格走强带动直接报价的急剧上升。

380-cst燃料油较新加坡现货价格每吨升水0.75美元，较上周五下跌0.70美元。

相比之下，指标燃料油直接购买价每吨上涨1.36美元，至近两周高点，受乌克兰危机带动原油上涨支撑。

贸易方面的消息人士将燃料油升水下跌与前景趋疲归因于贸易公司的定价安排。

燃料油较高的平价可能使买家望而却步。

消息人士称，受此影响，市场人士有时会调整升水，使直接购买价保持相对较低以支撑需求。

印度MRPL取消了出售4万吨减压瓦斯油(VGO)的招标，原计划在4月24-26日从New Mangalore装船。路透无法联系到该公司置评，贸易消息人士称，这个决定可能与旗下炼厂的启动有关。

该公司全面启动延迟焦化装置(delayed coker unit/DCU)之后，预计会停止出口VGO.

DCU是复杂的石油加工设备,能将重质残留物分解成石脑油、汽油、柴油和石油焦等较轻质产品。

韩国进口约14.5万吨燃料油，将于3月运达。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜; 审校 徐文焰)
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