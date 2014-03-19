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亚洲 | 2014年 3月 19日 星期三 21:39 BJT

国际油市：亚洲180-cst燃料油裂解价差上涨，因现货供应有限

路透新加坡3月19日 - 亚洲180-cst燃料油4月裂解价差周三小幅走高，报每桶贴水10.46美元，因新加坡现货市场卖单有限。

180-cst燃料油的买单与卖单之比为10:1。BP向雪佛龙(Chevron)出售2万吨180-cst燃料油，装船日期为4月11-15日，价格较新加坡FOB价升水2美元。

这是自2月28日以来现货市场上最高的价格。

交易员称，对低粘度燃料油的需求可能提振价格未来上涨，这可能使交易员待价而沽。

亚洲4月估计将收到417万吨西方燃料油，其中接近半数来自美洲地区，这些地区出口的燃料油粘度较高。

向亚洲出口燃料油的俄罗斯，预计在4月有不少炼厂检修，其中包括Rosneft和Lukoil的炼厂。(完)

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(编译 李春喜; 审校 徐文焰)
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