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亚洲 | 2014年 3月 21日 星期五 19:38 BJT

国际油市：燃料油市场持坚，受油品混合需求支撑

路透新加坡3月21日 - 亚洲燃料油市场现货升水周五几无变动，稳定的基本面显示出，在油品混合需求的支撑下，180-cst燃料油市场走强。

180-cst燃料油现货升水每吨较新加坡现货价升水2.35美元，小幅下跌0.15美元，与跨月价差缩窄的趋势一致，即4月/5月装船燃料油的价差。

维多公司求购现货180-cst燃料油，每吨较新加坡现货价升水3美元，不过有三笔180-cst燃料油的交易价较新加坡报价升水均为2美元。

路透无法获得维多公司的置评。

4月套利船货中约半数是粘度高的美洲船货，最高达到700-cst，需要进一步混合以降低粘度，才能成为适合在亚洲进行现货交易的燃料油，比如500-cst和380-cst燃料油。

交易员称，由于混合需求的提振，180-cst燃料油升水继续持坚。

供应方面，招标文件显示，俄罗斯最大石油生产商Rosneft将出售57万吨燃料油，出售时间为5-12月。

这批燃料油将由该公司在莫斯科附近的Ryazan炼厂生产，报价为FOB价，将从黑海港口装运。招标将在3月26日结束。

荷兰石油咨询公司Pieter Kulsen的数据显示，截至3月20日当周，欧洲石油中枢安特卫普、鹿特丹和阿姆斯特丹的燃料油库存由上周的57.5万吨上升至60.3万吨。

中国2月进口了167万吨燃料油，较上年同期下降27%。

今天总共成交了三笔180-cst和两笔380-cst燃料油交易。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜; 审校 徐文焰)
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