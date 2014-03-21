国际油市：燃料油市场持坚，受油品混合需求支撑

日本股市：几近收平，因投资者在法国总统大选第一轮投票前保持谨慎
路透东京4月20日 - 日本股市周四连续第二日几近收平，面对周末法国总统大选第一轮投票、以及围绕朝鲜(北韩)的紧张形势加剧等全球风险事件，投资者态度谨慎。
路透新加坡3月21日 - 亚洲燃料油市场现货升水周五几无变动，稳定的基本面显示出，在油品混合需求的支撑下，180-cst燃料油市场走强。
180-cst燃料油现货升水每吨较新加坡现货价升水2.35美元，小幅下跌0.15美元，与跨月价差缩窄的趋势一致，即4月/5月装船燃料油的价差。
维多公司求购现货180-cst燃料油，每吨较新加坡现货价升水3美元，不过有三笔180-cst燃料油的交易价较新加坡报价升水均为2美元。
路透无法获得维多公司的置评。
4月套利船货中约半数是粘度高的美洲船货，最高达到700-cst，需要进一步混合以降低粘度，才能成为适合在亚洲进行现货交易的燃料油，比如500-cst和380-cst燃料油。
交易员称，由于混合需求的提振，180-cst燃料油升水继续持坚。
供应方面，招标文件显示，俄罗斯最大石油生产商Rosneft将出售57万吨燃料油，出售时间为5-12月。
这批燃料油将由该公司在莫斯科附近的Ryazan炼厂生产，报价为FOB价，将从黑海港口装运。招标将在3月26日结束。
荷兰石油咨询公司Pieter Kulsen的数据显示，截至3月20日当周，欧洲石油中枢安特卫普、鹿特丹和阿姆斯特丹的燃料油库存由上周的57.5万吨上升至60.3万吨。
中国2月进口了167万吨燃料油，较上年同期下降27%。
今天总共成交了三笔180-cst和两笔380-cst燃料油交易。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜; 审校 徐文焰)
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路透4月20日 - 印尼卢比兑美元 周四下跌0.26%至13,330，在新兴亚币中跌幅最大。此前投票结果显示现任雅加达省长钟万学(Basuki Tjahaja Purnama)连任无望，输给了对手--前教育部长Anies Baswedan 。 钟万学被视为对外国友善的候选人，他周三以相当大的幅度输掉选举，让许多人感意外，因多数民调原本都显示这两位候选人齐鼓相当。 印尼市场在周三休市后，卢比/美元周四开低0.19%，早盘进一步走软，投资人对选举结果做出反应。 尽管多数分析师预计大选结果不会对印尼卢比市场产生持久影响，但野村证券称，钟万学失利短期内将略微不利于卢比。 投资者还削减他们对印尼股市的部位，转而投资于印尼指标三年期公债。在公布选举结果后，印尼股市略跌，印尼三年期公债收益率跌至约五个月低位6.613%。 另一个使卢比走势低迷的因素是，印尼央行今日稍晚将举行政策会议，路透调查显示，市场普遍预计该央行将维持利率不变。 其他亚币周四也下跌，因交易员在法国总