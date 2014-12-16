版本:
中国
亚洲 | 2014年 12月 16日 星期二 19:58 BJT

国际油市：亚洲380-cst燃料油固定价格跌至逾五年低位，因原油下跌

路透新加坡12月16日 - 亚洲380-cst船用燃料油固定价格周二跌至逾
五年低点，跟随原油市场的大跌走势。
    
    路透数据显示，380-cst船用燃料油BK380-B-SIN周二跌20.50美元
，报每吨324.50美元，跌势持续第二周。
    
    价格下跌后，船东需求不一，一些卖家的需求略有好转或没有变化，
另一些的需求大幅增加。
    
    油价周二跌至略高于每桶59美元的水平，为2009年5月以来首次。
    
    380-cst升水亦下滑至逾一个月低位，每吨较新加坡现货报价升水1.6
0美元，因供应充足令卖兴较高。
    
    消息人士周二称，1月西方燃料油对亚洲的供应可能将达到九个月最
高，因原油价格跌至数年低位促使欧美油品产量增加。
    
    路透对船运数据的分析显示，1月料约有435万吨重质油品运抵亚洲，
较本月增加10%。
    
    现货交易达成两笔。
    
    Lukoil向摩科瑞售出2万吨380-cst燃料油，价格为较12月底前平均现
货价升水0.50美元，船期为1月1-5日。
    
    摩科瑞从Lukoil买入2万吨380-cst燃料油，价格为较12月底前平均现
货价升水0.50美元，船期为12月31日至1月4日。(完)
        
      
      
    NYMEX原油                   NYMEX原油电子盘         
 
    NYMEX主力合约                伦敦布兰特主力合约      
 
    亚洲燃料油               亚洲柴油              [M
DIS/ACN]
    亚洲石脑油               国际油市相关新闻  [CRU|P
ROD-CMN]
    EIA/API周度库存比较     OPEC相关新闻          [O
PEC-CMN]
    产油国官方售价英文原文    

 (编译 王丽鑫；审校 于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐