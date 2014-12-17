版本:
中国
亚洲 | 2014年 12月 17日 星期三 19:47 BJT

国际油市：亚洲380-cst燃料油继续下挫，触及五年半低位

路透新加坡12月17日 - 亚洲380-cst船用燃料油价格周三连续第11个
交易日下跌，触及五年半低点，跟随原油市场的大跌走势。
    
    路透数据显示，380-cst船用燃料油BK380-B-SIN周三跌3美元，报
每吨321.50美元。
    
    据路透计算，380-cst升水反弹至每吨较新加坡现货报价升水2.50美
元，受助于Lukoil和摩科瑞以相当于升水逾3美元的价格进行交易。
    
    “看来买家似在压(低)粘度价差，”新加坡一交易商称。
    
    粘度价差指380-cst和180-cst燃料油之间的价差。
    
    日本石油连盟周三公布的数据显示，日本低硫燃料油库存较前一周下
滑2.37%至89万千升。
    
    运转率也上升2.1个百分点至92.1%。
    
    现货交易中，达成三笔交易。摩科瑞从Lukoil买入2万吨装运日期在1
月1-5日的380-cst燃料油，报价分别为每吨较新加坡12月底前均价升水1.
75美元、2美元和2.25美元。(完)
        
      
      
    NYMEX原油                   NYMEX原油电子盘         
 
    NYMEX主力合约                伦敦布兰特主力合约      
 
    亚洲燃料油               亚洲柴油              [M
DIS/ACN]
    亚洲石脑油               国际油市相关新闻  [CRU|P
ROD-CMN]
    EIA/API周度库存比较     OPEC相关新闻          [O
PEC-CMN]
    产油国官方售价英文原文    

 (编译 王丽鑫；审校 于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐