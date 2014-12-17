国际油市：亚洲380-cst燃料油继续下挫，触及五年半低位

路透新加坡12月17日 - 亚洲380-cst船用燃料油价格周三连续第11个 交易日下跌，触及五年半低点，跟随原油市场的大跌走势。 路透数据显示，380-cst船用燃料油BK380-B-SIN周三跌3美元，报 每吨321.50美元。 据路透计算，380-cst升水反弹至每吨较新加坡现货报价升水2.50美 元，受助于Lukoil和摩科瑞以相当于升水逾3美元的价格进行交易。 “看来买家似在压(低)粘度价差，”新加坡一交易商称。 粘度价差指380-cst和180-cst燃料油之间的价差。 日本石油连盟周三公布的数据显示，日本低硫燃料油库存较前一周下 滑2.37%至89万千升。 运转率也上升2.1个百分点至92.1%。 现货交易中，达成三笔交易。摩科瑞从Lukoil买入2万吨装运日期在1 月1-5日的380-cst燃料油，报价分别为每吨较新加坡12月底前均价升水1. 75美元、2美元和2.25美元。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 王丽鑫；审校 于春红)