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亚洲 | 2014年 12月 18日 星期四 19:53 BJT

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水下滑，因库存上升且1月供应增加

路透新加坡12月18日 - 新加坡380-cst燃料油现货升水周四降至两个交易日低位，符合库存增长，以及1
月船货供应上升的情况。
    
    路透数据显示，380-cst现货升水周四下跌0.25美元，至每吨较新加坡现货报价升水2.25美元。
    
    新加坡国际企业发展局(IES)周四公布数据显示，截至12月17日当周，新加坡燃油库存上升1%至两周高位1
,886万桶。
    
    交易商称，亚洲、尤其是新加坡的供应料增加10%左右，至400万吨以上，但新加坡需求稳定。
    
    现货市场无交易成交。(完)
          
      
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 (编译 王丽鑫；审校 田建华)
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