国际油市：亚洲燃料油裂解价差升至逾两年高位，未跟随原油跌势

南非汇市：兰特兑美元基本持平，静待美联储政策会议结果
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透新加坡1月13日 - 亚洲燃料油较迪拜原油裂解价差周二升至逾两 年半最高点，因卖方坚持不降价，没有跟随原油价格周二的跌势。 “布兰特原油每桶跌逾2美元，但燃料油每吨仅跌8美元。我认为，人 们在目前价位不怎么想卖，”新加坡一燃料油交易商称。 原油价格每桶下跌1美元，反映在燃料油上为每吨跌约6美元。不过原 油和油品市场完全同向波动的情况是很罕见的。 布兰特和西德克萨斯中质油(美国)价格跌至近六年最低，因石油输出 国组织(OPEC)一大型产油国支持该组织不减产的决定。 现货市场无成交。(完) (编译 王丽鑫；审校 王洋)
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透5月3日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
整体乾散货运价指数下跌39点，或3.63%，报1,034点，为近两个月来最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。