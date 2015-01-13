国际油市：亚洲燃料油裂解价差升至逾两年高位，未跟随原油跌势

路透新加坡1月13日 - 亚洲燃料油较迪拜原油裂解价差周二升至逾两 年半最高点，因卖方坚持不降价，没有跟随原油价格周二的跌势。 “布兰特原油每桶跌逾2美元，但燃料油每吨仅跌8美元。我认为，人 们在目前价位不怎么想卖，”新加坡一燃料油交易商称。 原油价格每桶下跌1美元，反映在燃料油上为每吨跌约6美元。不过原 油和油品市场完全同向波动的情况是很罕见的。 布兰特和西德克萨斯中质油(美国)价格跌至近六年最低，因石油输出 国组织(OPEC)一大型产油国支持该组织不减产的决定。 现货市场无成交。(完) (编译 王丽鑫；审校 王洋)